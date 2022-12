MinJusticia desmiente suspensión de capturas en Medellín por hacinamiento

Aunque este jueves la directora seccional de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla, dijo que se suspendieron las órdenes de captura por el paro que adelantan los funcionarios del Inpec, el ministro de Justicia, Enrique Gil, desmintió esa versión.



"Paradójicamente el día que más personas se han capturado en los últimos tiempos, por la Fiscalía y la Policía fue el día de ayer: 37 personas fueron capturadas, no es verdad la afirmación que ha generado una desinformación a nivel nacional", dijo.



El jefe de la cartera de Justicia explicó que el director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez, está al frente de la situación desde ayer buscando soluciones a la crisis carcelaria.



"No es verdad que no se estén realizando capturas de Medellín", insistió.