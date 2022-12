Mujer denuncia que compraventa en Medellín le robó su carro

La mujer denuncia haber dejado su carro desde enero en una compraventa en Medellín, sin embargo, han pasado cinco meses desde que ella no ve ni el dinero de la compra ni su carro pues el negocio donde funcionaba la compraventa ya está desocupado, el vehículo no está en el parqueadero y ella no tiene pistas del responsable.



“Empezó a no contestarme, me decía que sus hijas estaban enfermas, iba y el local estaba cerrado. Cuando hicimos la investigación con mi abogado nos dimos cuenta que habían cinco casos más donde no pagaba el dinero o los carros no aparecían”, dijo la mujer.



La demanda está interpuesta ante la Fiscalía, a lo que ella espera que le ayuden a encontrar a quien tiene su carro pues la aseguradora, por considerar esto un abuso de confianza, no responde por el hurto.