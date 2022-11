Murió mujer de 94 años tras ser amarrada y golpeada por desconocidos

En la mañana del pasado 3 de mayo, sus hijos salieron a trabajar como de costumbre, mientras que la persona que la cuidaba salió a una de las celebraciones litúrgicas propias del día de la santa cruz.



En ese momento, a la vivienda ingresaron dos hombres quienes la amarraron, le taparon la boca con ropa y una sábana y la golpearon, narró Juan Camilo Ríos, el nieto de la mujer.



De la casa se perdieron algunos electrodomésticos y un dinero ahorrado por esta abuela quien a la 1:30 de la mañana de este martes no soportó las consecuencias de los golpes recibidos y murió en un centro asistencial.



La familia pide Justicia y asegura que “lo que se robaron no justificaba la tortura" por la que pasó la mujer.



El hecho es materia de investigación y comenzó con la corta declaración que alcanzó a dar la mujer durante el traslado de la vivienda a la clínica. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado.