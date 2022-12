No tenemos dónde ingresar a los capturados: directora de Fiscalías Medellín

La directora seccional de Fiscalías Medellín, Claudia Carrasquilla, aclaró que la suspensión de órdenes de captura en la ciudad fue por el paro que adelantan los funcionarios del Inpec, lo cual impide el traslado de internos a las cárceles.



Carrasquilla indicó que las órdenes de captura que se suspendieron corresponden a las solicitadas por los fiscales, las cuales, por ahora no se van a materializar.



“El inconveniente se presenta en la sala de paso”, dijo Carrasquilla, y agregó que "no tenemos dónde ingresar a los capturados"



También explicó que las órdenes de captura por concierto para delinquir, violencia intrafamiliar, entre otras, fueron las que se suspendieron por estos días.



La directora Carrasquilla manifestó que el Inpec hasta el momento “no ha respondido ni presentado solución o alternativa” para levantar el paro que completará un mes.



Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su preocupación sobre este tema que afecta la seguridad en la ciudad:

Crisis carcelaria se agrava. Urgen soluciones. Situación en Fiscalía y Estaciones de Policía es crítica.No podemos parar lucha contra crimen https://t.co/kOZtZFHRD7 — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 15, 2017

Publicidad