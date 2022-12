ONU pide sacar al Ejército de las comunas de Medellín para controlar la violencia

Vuelve a Medellín la polémica sobre militarización de las comunas. En las últimas horas la ONU solicitó a la Alcaldía de Federico Gutiérrez sacar al Ejército de la comuna 13 San Javier, la comuna 7 y del corregimiento Altavista por considerar que su presencia en esas zonas agudiza la violencia.



Estas son las zonas de la ciudad donde es más compleja la situación de orden público.



Kevin Turner, director de la oficina para los Derechos Humanos de la ONU en Medellín, dijo que los meses finales de 2017 y los 9 meses de 2018 tienen con serias preocupaciones al organismo por el crecimiento de la violencia urbana en la capital antioqueña, así como la desconfianza con la fuerza pública.



“Retirar al Ejército Nacional del área urbana. Nosotros reconocemos que hay muchas complejidades en Medellín, pero la militarización de la ciudad no es la solución de largo plazo. Definir ya un proceso para fijar las circunstancias bajo las cuales el Ejército se debe retirar del área urbana, que es una zona donde la Policía debe cumplir el rol de proteger y garantizar la seguridad en esas zonas”, dijo Turner.



“Medellín es una ciudad transformada, pero para la mayoría de los habitantes esa es una idea, una imagen y no una realidad”, señaló Turner, quien agregó que, finalmente, la ONU reconoce que hay protocolos y programas de la Alcaldía para disminuir la tasa de homicidios y aumentar la inversión social, pero asegura que son protocolos de papel porque no se estarían utilizando, cumpliendo o financiando.

Por su parte, el Secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón explicó en BLU Radio que ellos no asumen la presencia del Ejército como militarización, sino como apoyo a la policía.



"Es con la intención de proteger a las comunidades reduciendo la capacidad bélica de estos grupos, es un tema de apoyo a la fuerza pública", afirmó.



Según cifras del Sistema de Información de la Secretaría de Seguridad, en Robledo a la fecha van 41 homicidios en 2018, en la comuna 13 son 67 casos y en el corregimiento de Altavista 33 muertes violentas de los 478 casos que se registran este año en Medellín, 58 más que en 2017.

