Ordenan evacuar a 17 familias en Medellín por riesgo de deslizamiento de tierra

Por un deslizamiento de tierra ocurrido este jueves en el barrio La Cruz, en el nororiente de Medellín, el Departamento de Gestión del Riesgo recomendó la evacuación de 17 viviendas aledañas al desprendimiento de tierra.



Desde la entidad señalaron que se harán los estudios técnicos, entre la carrera 24 C con calle 80, para determinar si no es necesario la evacuación de más viviendas por el riesgo.



Por el fenómeno natural no hubo personas lesionadas y las familias comenzaron a recibir ayuda humanitaria por parte de una comisión social de la Alcaldía de Medellín.