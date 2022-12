Ordenan suspender cobro de sobretasa en el aeropuerto José María Córdova

La decisión del Consejo de Estado es una respuesta a la demanda de la Asociación de Transporte Aéreo en Colombia contra la Aerocivil, por permitir que se hiciera el cobro de una sobretasa de 5 mil pesos a pasajeros nacionales y 1,5 dólares a internacionales en sus vuelos desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro con el fin de que recoger recursos por 120 mil millones de pesos para financiar el Túnel de Oriente.



El expresidente de Atac, Gilberto Salcedo, y quien interpuso la demanda, celebró el fallo y dijo que es necesario que el proceso continúe porque esta sobretasa no se debe cobrar.



Lea también: El Idea desembolsará $150 mil millones para las obras del Túnel de Oriente



Por su parte, el diputado Norman Correa aseguró que esto perjudica al departamento debido a que ya se han recaudado 6 mil millones de pesos y con la suspensión se generan problemas financieros.



De acuerdo con el diputado, el cobro aún no se ha suspendido porque no han sido notificados oficialmente. Sin embargo, señaló que es probable que este jueves llegue la notificación y se deba acatar la medida cautelar, debido a que el fallo del Consejo de Estado fue proferido el pasado viernes.