Paciente con tumor cerebral lleva esperando seis meses una autorización de su EPS

Seis meses esperando la autorización de Medimás para que le puedan realizar una cirugía urgente lleva en Medellín una paciente con un tumor cerebral cuya salud se ha deteriorado en las últimas semanas.



Más de 9 millones de pesos en consultas y tratamientos particulares ha gastado Natalia Ariza, la paciente de 32 años que debido a los 408 días de incapacidad por las complicaciones sufridas por el tumor que padece, no ha podido regresar a su trabajo como coordinadora de operaciones en una empresa de transporte.



Según Natalia, tras una intervención que le practicaron en febrero quedó con problemas de oído, visión, habla y movimiento en sus extremidades, por lo que requiere terapias urgentes para que pueda ser intervenida nuevamente.



Debido a que Cafesalud no le autorizó los procedimientos, interpuso tutelas y acciones de desacato que no han dado resultado.



Natalia espera que antes de finalizar este año se le pueda practicar la intervención que requiere, pues corre el riesgo de que el tumor se siga expandiendo y su vida está en riesgo.





