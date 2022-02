Padrastro secuestró al hijo de su expareja porque no quiso regresar con él

Un hombre secuestró al hijo de su expareja porque ella no quiso continuar con la relación que sostuvieron durante siete años. El menor de 8 años fue liberado en las últimas horas en Medellín por el Gaula de la Policía.

El niño fue raptado el 4 de febrero luego de que el hombre le dijera a la madre que lo iba a llevar a dar un paseo. Horas después, le notificó que no le regresaría al hijo como retaliación.

Según el reporte de la Policía, el sujeto lo trasladó desde la capital de Antioquia hacia el Valle del Cauca. Durante diez días la madre le rogó que lo retornara a su hogar, pero siempre lo negaba y le anticipaba que iba a atentar contra el menor. Las autoridades documentaron las amenazas.

“Al niño no lo llevo. Venganza es cuando le pasa algo al hijo: lo mata, lo ahoga o algo así. Si a Samuel le llega a pasar algo, lógico, que yo no me vuelvo a aparecer. Solamente le van a quedar los recuerdos”, se escucha en una llamada telefónica que sostuvo con la madre.

Incluso, le citó un capítulo de un programa de televisión donde documentaron cómo los padrastros atacaban a los niños justificando venganzas contra sus exparejas.

Ahora bien, ella interpuso la denuncia ante el Gaula de la Policía y los investigadores lograron liberarlo en medio de una diligencia que adelantaron en Medellín luego de que se enteraran que el sujeto iba a regresar a la ciudad.

"En coordinación con la Fiscalía, se logró establecer que el menor fue llevado al departamento del Valle y posterior al departamento de Antioquia. En un operativo relámpago se logra el rescate capturando al padrastro", dijo el mayor Adrián Ramos, jefe regional Antisecuestro y Antiextorsión No. 6.

Tras el rescate, el menor fue trasladado a un centro asistencial donde están determinando sus condiciones de salud. Finalmente, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía y señalado de cometer el delito de secuestro simple.

