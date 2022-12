Pasajeros de vuelo a Miami desde Rionegro decidieron no viajar por fallas en el avión

A través de sus redes sociales un grupo de pasajeros denunció desde el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, los problemas con el vuelo 9240 de American Airlines que tiene como destino Miami.

“Nosotros teníamos por itinerario para decolar a las 3:25 de la tarde del miércoles 26 de diciembre. A las 4 de la tarde nos bajaron del avión porque uno de los motores no encendía, lo aplazaron para 8:00pm. Luego lo cancelaron porque no había sido arreglada la falla y el piloto no tenía las horas de descanso requeridas”, indicó a BLU Radio Paula Rivas, una de las pasajeras afectadas.

“Nos dieron vuelo para este jueves a las 7:00am, en el mismo avión y volvió y se apagó", sin embargo, pese a que la aerolínea aseguró que ya fueron arregladas las fallas, pasajeros decidieron no viajar por temor. “como pasajera me da susto subirme otra vez a ese avión”.

BLU Radio intentó hablar con la aerolínea para conocer lo ocurrido, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Esta historia se conoce en medio de la operación con restricciones por niebla con las que operó durante algunas horas el terminal aéreo en la mañana de este jueves.

