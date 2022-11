Periodista acusado de violencia contra mujer en Medellín se defiende

Blu Radio habló con el periodista deportivo acusado de golpear a una mujer en Medellín. En las últimas horas, él fue dejado en libertad por un juez, pero continúa vinculado a la investigación. Le pidió a quien denunció el caso decir la verdad.



Juan Felipe Acevedo, de 41 años, volvió a su casa después de que lo inició como un paseo rutinario de su mascota terminara involucrándolo en el escándalo de maltrato a una mujer de 67 años que lo mantuvo retenido en el Bunker de la Fiscalía desde el pasado miércoles.



El periodista aseguró que no golpeó a la mujer, sino que en un hecho de intolerancia entre ambos, forcejearon y ella se cayó, por eso las lesiones.



Le pidió perdón a la familia afectada.



"El tema no es de agresión, el tema fue de intolerancia. Estaba caminado con mi perra y yo simplemente le pedí que le pusiera trailla. Ella se indignó, se enojó. Dijo que hacía lo que le daba la gana con sus perros. Yo saqué mi celular para grabar, ella intentó quitármelo y en el forcejeo ella se cayó. Yo no la agredí".



Según él, por considerar que no existían pruebas contundentes fue dejado en libertad pero sigue vinculado al proceso. Manifestó que tiene miedo porque en redes sociales han aumentado las amenazas en su contra.



El medio de comunicación donde trabaja el periodista deportivo aseguró que esperan la investigación de la Fiscalía y que el hecho no tiene nada que ver con su cubrimiento informativo.