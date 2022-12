Periodista denuncia agresión del Esmad durante protesta de camioneros

Cuando cubría la marcha de los transportadores de carga para Teleantioquia Noticias, entre los municipios de Marinilla y Guarne, el periodista Daniel Villegas aseguró que fue golpeado por agentes de la fuerza pública.



“Los grabé con mi celular, luego me escapé y más adelante me retienen y me hace borrar el material que había grabado minutos antes”, indicó el reportero.



El periodista confirmó que ya interpuso la respectiva queja ante la personería de Marinilla y señaló que denunciará su caso ante la Fiscalía.