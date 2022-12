Personero de Segovia abandona Puesto de Mando Unificado y denuncia que está en riesgo

El personero de Segovia se retiró del Puesto de Mando Unificado de las autoridades en el paro minero al considerar que su vida está en riesgo. Aseguró que él no ha avalado la actuación de la fuerza pública en su municipio y que con las declaraciones del comandante de la Policía, que asegura que él los respalda, su integridad está en peligro.



A través de un comunicado, Yeison Atehortúa aseguró que es falso que los integrantes del Esmad sean ubicados en puntos estratégicos del municipio por orden suya, pues explicó que no hace parte de sus funciones.



Indicó además que las declaraciones del comandante de la Policía Antioquia, coronel Wilson Pardo, en las que afirma que la Personería ha avalado lo hecho por la fuerza pública, son falsas, por lo que decidió retirarse del Puesto de Mando Unificado para no poner en riesgo su vida.



El personero ya le había solicitado al presidente Juan Manuel Santos por medio de una carta que el Gobierno Nacional hiciera presencia en su municipio para buscarle una salida negociada al paro.



