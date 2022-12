Pese a autorización para reabrirlo, hospital de Argelia continúa sin servicio

Más de un mes lleva cerrado el hospital del municipio de Argelia por deficiencias en las instalaciones y servicios. Sin embargo, ya fue concertado un plan de mejoras en el que el gobierno departamental invertirá alrededor de 1.000 millones de pesos, por lo que desde el pasado jueves la secretaría de Salud autorizó abrirlo de nuevo. Pero cuatro días después, la administración del hospital no lo ha abierto.



“A pesar de que les permitimos abrir y que les dijimos que les vamos a aportar esos recursos, al día de hoy el gerente no ha abierto el hospital. Entonces yo procedí a denunciarlo en la Procuraduría y la Superintendencia, porque no hay derecho que nosotros los apoyemos y él no abra”, explicó el secretario de salud de Antioquia, Carlos Mario Montoya.

En este momento, los casi 17.000 usuarios que están en la jurisdicción de Argelia siguen afectados sin atención médica, pues ese es el único hospital que hay en el municipio.

