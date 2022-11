Piden a Sec. de Educación explicar dónde terminó plata para Internet en colegios

A través de una carta, el Ministerio de Educación le pidió cuentas a la Secretaria de Educación de Antioquia por el uso de más de 3 mil millones de pesos dedicados para los servicios de Internet de las instituciones educativas del departamento.



En la actualidad, las instituciones educativas no tienen conexión a Internet. La razón, según Néstor David Restrepo, secretario de Educación de Antioquia, es que el Ministerio no ha designado los recursos.



Esa respuesta la corroboró el propio Ministerio, sin embargo, a través de la carta dirigida a Juan Gabriel Vélez, subsecretario de Innovación, le pidió a la Secretaría de Antioquia explicar qué pasó con un excedente que estaba a su disposición.



En la carta se solicita: “Le pido informe al Ministerio la destinación que se dio a un excedente de 3 mil 446 millones de pesos que no fueron ejecutados en la vigencia 2016 y que se le asignaron a su entidad territorial para la prestación del servicio de conectividad”.



El secretario Néstor David Restrepo aseguró que está al frente de la situación, pero que requiere respuesta por escrito. Estos son recursos de destinación específica que la Secretaría deberá responder por su uso ante el Ministerio.

Esta es la carta del Ministerio de Educación:



