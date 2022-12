Policía niega veracidad de panfleto de las AGC que invitaba a paro en Antioquia

La Policía negó la veracidad de un panfleto en el que supuestos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia amenazan con un paro en cuatro municipios de Antioquia como homenaje a un cabecilla muerto.



El panfleto ha generado temor entre los habitantes de Anzá, Armenia, Dabeiba y Buriticá, donde la amenaza es que si no se unen al cese actividades habrá un paro armado indefinido por parte de las Autodefensas.



Frente a esto el comandante operativo de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, aseguró que el panfleto no es real, que hay elementos como la mención de la muerte de un supuesto cabecilla del que no tiene registro la fuerza pública.



La Policía señaló que esto podría tratarse de delincuencia local de esos municipios que pretende generar zozobra entre la comunidad, por lo que adelantan campañas para que no se vayan a suspender las clases ni el comercio entre el jueves y el sábado, días en lo que ocurriría el supuesto paro.