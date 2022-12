Por amenazas, presidenta del Concejo de Ituango tuvo que huir del municipio

La presidenta del Concejo de Ituango abandonó el municipio debido a amenazas por parte de grupos delincuenciales de la región.



Según la corporada, desde hace un año ha sido interceptada por hombres armados para intimidarla y afirmaban que le harían daño si no se retiraba de la región.

Aunque ya interpuso las denuncias ante las autoridades y la Unidad Nacional de Protección, no ha recibido respuesta y ahora solicita que se le brinden las garantías para continuar ejerciendo su función por fuera de Ituango.



“Las autoridades competentes ya tienen varias demandas. Al no ver respuesta del municipio salí a la ciudad de Medellín a buscar ayuda, la UNP todavía no me ha llamado y no sé cómo irá el proceso”, afirmó la concejala.

