Por presupuesto, MOE descartó acompañamiento en consulta liberal en Antioquia

La Misión de Observación Electoral, MOE, en Antioquia descartó acompañamiento al proceso de consulta del Partido Liberal porque “no hay presupuesto para ello”. Se hará vigilancia solo en el conteo de votos.



Álvaro Córdoba, representante de la MOE en Antioquia, aseguró que en la consulta del Partido Liberal no hay grandes intereses nacionales en puja, por lo que el trabajo de este organismo será en la última etapa y no en precampaña o de vigilancia en las urnas.



Esto, advirtió, porque es muy costoso y no hay recursos asignados para ello.



“La MOE va a hacer un ejercicio nacional con la comisión de seguimiento porque la logística que se requiere para una observación como las que se hacen en elecciones de cuerpos colegiados o presidenciales es bastante costoso. Se hará entonces presencia en el proceso de conteo de votos iniciales y en los escrutinios”, explicó el funcionario.



Córdoba recordó a los ciudadanos que a través de la página web www.pilascontuvoto.com en tiempo real se pueden denunciar las irregularidades que ocurran durante esta jornada.