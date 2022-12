Rescatan a hermana de Juan C. Restrepo, quien había sido secuestrada en Antioquia

El secuestro ocurrió este martes en el sector la Palma de Guarne sobre las 8:00 de la noche, cuando dos hombres y una mujer ingresaron a la vivienda de Silvia Elena Hatfielb, de 50 años de edad y nacionalidad estadounidense y brasileña. Con ella se encontraba Claudia Restrepo, hermana del jefe negociador con el ELN , Juan Camilo Restrepo.



Al buscar objetos de valor y no encontrarlos retuvieron a Claudia Restrepo y se la llevaron en una camioneta que estaba en la vivienda.



Lea también: Cese al fuego con ELN no es para perdonar delitos: Juan Camilo Restrepo



Posteriormente, le exigieron a las víctimas 30 millones de pesos y, por detalles aún no revelados por la Policía, horas más tarde Restrepo fue dejada en libertad en la misma camioneta, pero en el municipio de Rionegro.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad