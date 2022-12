Servicios de Clínica de la 80 en Medellín continuarán cerrados

El secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Montoya, aseguró que los usuarios no se tienen que quejar ante su dependencia, sino ante la EPS, que es la que debe garantizar la prestación de los servicios.



Este sábado, la Seccional de Salud realizó una nueva visita de inspección a las dos clínicas de Esimed y encontró que todavía no cumplen con los requisitos de funcionamiento: hace falta mejorar iluminación, servicios sanitarios, contratación de personal y suministros de trabajo.



