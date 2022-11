Siguen "enredados" los recursos para el corredor de movilidad de la 80

En medio del pedido de recursos al Gobierno Nacional para la construcción del tranvía o monorriel de la 80, los dineros que invertirá Medellín todavía no le han sido girado porque EPM no puede entregarlos sin un acuerdo del concejo.



El concejal Fabio Humberto Rivera explicó que por tratarse de despatrimonialización de EPM, y no utilidades, primero hay que emitir el acuerdo del Concejo y luego sí podrán destinar la plata de la venta de acciones en Isagén para el tranvía de la 80.



Contando con ese dinero, los recursos todavía no alcanzan por eso entre las alternativas está buscar alianzas público – privadas o endeudamiento de la ciudad con la banca extranjera.



Ante esas posibilidades, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que por ahora “solo espera el apoyo Nacional”.



La discusión del acuerdo para que EPM transfiera los recursos al municipio podría comenzar en concejo en las sesiones extras del 19 de mayo.