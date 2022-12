Solicitan al alcalde de El Carmen interponer denuncia por golpiza a mujer

Ante la falta de denuncia en el caso de la agresión a una mujer en El Carmen de Viboral, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia le solicitó al alcalde del municipio interponer la denuncia por la golpiza o de lo contrario lo hará directamente la dependencia de la Gobernación.



"Este tipo de agresiones no son lesiones personales sino violencia intrafamiliar", dijo la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Luz Imelda Ochoa, aseguró que la Fiscalía debe investigar así no denuncie directamente la víctima.



Por eso, si el alcalde no acude a la comisaría de familia del municipio del oriente antioqueño, aseguró que lo hará ella en el trascurso de este martes.



Ochoa explicó que la norma está enmarcada en Ley 1542 de 2012 que elimina el requisito de querellabilidad para la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria.