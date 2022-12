Taxistas desmienten amenazas en su contra en el barrio Robledo de Medellín

Pese a la complicada situación de orden público que se registró en Robledo en las últimas semanas, líderes taxistas aseguran que algunos de los asociados no llevan carreras a estas zonas por decisión propia, pero no por amenazas reales de bandas delincuenciales.



El secretario general de Fuerza Amarilla, John Fredy Betancur, explicó que los audios que están rotando en WhatsApp, en los que supuestos taxistas denuncian amenazas son falsos y afirmó que en esa comuna viven muchos de los asociados, quienes señalan que en la zona se puede trabajar con normalidad.



Sin embargo, Betancur reconoció que hay zonas como Altavista en donde la situación es complicada, pero no por eso dejan de prestar el servicio a los usuarios.