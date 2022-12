Túnel de Oriente en Antioquia estaría listo en mayo de 2019

El Túnel de Oriente comienza a tener luz verde, pero tiene demoras. El ingeniero de la obra Germán Rueda confirmó que han tenido 8 fallas geológicas, una más a las detectadas desde el principio.

“Estamos trabajando, hoy es la última y ha sido muy complejo superarla. Por eso hemos avanzado lento para garantizar la seguridad de nuestro personal”.

Esas fallas geológicas son las culpables del retraso de las obras que han producido una disminución de casi 50 por ciento en las excavaciones de varios frentes.

Cuatro meses más de lo programado se demorará en entrar en funcionamiento el túnel de oriente, que según el cronograma estaría listo en mayo del próximo año.

El ingeniero de la obra además aseguró que en el mes de abril se harán trabajos de calibración y pruebas con equipos electromecánicos activados para que en mayo entre en operación el túnel.

El secretario de Infraestructura, Gilberto Quintero, aseguró que la obra que tiene un costo de más de un billón de pesos no tiene problemas financieros, que no hay compromiso de las vigencias futuras y tampoco hacen falta recursos por no haber alcanzado la meta con el cobro de la sobretasa aeroportuaria.

“La obra está financiada a pesar de la suspensión del derecho de conectividad que se tenía por parte de la Aeronáutica Civil. El departamento le ha cumplido al concesionario y al contratista con recursos del mismo departamento”, dijo Quintero.