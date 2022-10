Un bebé falleció en Medellín por falta de atención en hospital en paro

La subdirectora del hospital, Jacqueline Restrepo, aseguró que la madre llegó con su bebé a Saludcoop tras no recibir atención y luego murió en el hospital general de Medellín.



“Nosotros no pudimos atender al bebé acá porque teníamos el quirófano ocupado. El único que tenemos está funcionando en la noche y no nos lo recibieron porque no hay contrato. Arrancamos con ella para Medellín y en Saludcoop de la 80, que se supone que es la clínica de los afiliados a Saludcoop, no la atendieron porque no tenían UCI unidad natal y pasa al hospital general de Medellín y allá nos informan a las 5:00 de la mañana que el bebé ha fallecido”, manifestó.



Desde el pasado martes por lo menos 250 trabajadores de urgencias, cirugía y ayudas diagnósticas del hospital San Juan de Dios de Rionegro salieron a paro.



Restrepo indicó que solo se está prestando el servicio de cirugía por urgencias vitales.



La deuda de las aseguradoras con el hospital de Rionegro llega a los 38 mil millones de pesos.