Una mujer: primera víctima de la pólvora en Antioquia en 2015

Con graves heridas en las piernas y quemaduras en uno de los brazos, Carolina Avendaño contó a Blu Radio que estaba departiendo en un local comercial en el municipio de Envigado, cuando fue alcanzada por un artefacto que le explotó en las extremidades inferiores.

Publicidad

“De un momento a otro empezó a salir la pólvora por el piso. Era una torta que tiene 20 pilas, eso es enorme, se zafaron dos y esas fueron las que salieron por el piso”, narró Carolina Avendaño, quien quiso pararse para correr antes de ser impactada, pero la reacción fue tardía, ya que cuando menos pensó, se dio cuenta que la pólvora ya la había impactado en una pierna y en un brazo.

Lo que vino luego, fue la reacción de la comunidad, que, al verla envuelta en llamas, la auxilió y la trasladó a un hospital.

Publicidad

“Son horribles, las heridas son muy dolorosas, me raspan la piel, me quitan la capa de la piel y me la arrancan”, explicó Carolina sobre las curaciones.

Publicidad

Por la gravedad de sus heridas, Carolina permanecerá incapacitada cuatro meses.

Desde su residencia, donde se recupera de las graves quemaduras sufridas, Carolina Avendaño pidió a las autoridades identificar a los responsables para que paguen por sus acciones.