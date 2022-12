Unos 43 mil usuarios se afectarían por renuncia de médicos del hospital de Segovia

La renuncia masiva de los empleados del sector de la salud estará vigente desde este jueves, 1 de junio, porque a los médicos no les han pagado los últimos dos meses de salario ni las horas extras.



En el hospital solo permanecen tres médicos, que están en su año rural y que no pueden renunciar porque hace parte de su formación.



La administración municipal y la gerencia del hospital buscan salidas a lo que aseguran es una crisis financiera de la E.S.E tras el no pago de las deudas de las EPS.



De no llegar a un acuerdo, no habrá médicos que atiendan a los pacientes.