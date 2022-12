Víctimas de Operación Orión piden a general (r) Montoya decir la verdad en la JEP

Con fotografías de sus seres queridos desaparecidos o asesinados, pancartas que piden justicia y afiches con la fotografía del general retirado Mario Montoya con el mensaje ‘Se Busca’, por lo menos 50 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales pidieron que el excomandante del Ejército diga este jueves la verdad ante la JEP.



Margarita Restrepo, líder de la organización Mujeres Caminando por la Verdad, recordó la desaparición de su hija Karol Vanessa Restrepo de 17 años junto a otros dos jóvenes que habrían sido amenazados por la fuerza pública en medio de la Operación Orión y pidió que el general retirado Mario Montoya diga la verdad sobre este y otros casos.



“Lo que se siente es algo que uno no sabe explicar porque perdura siempre vivo en el corazón y en el alma de uno. Ya van a ser 16 años y esta es la hora en que no nos dan respuesta de nuestros seres queridos, el Estado no ha tenido la responsabilidad de buscarlos”, dijo Restrepo.

El abogado de la Corporación Jurídica Libertad, Sergio Arboleda, asegura que el general ha sido vinculado con miles de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país mientras fue comandante de la Cuarta Brigada en Medellín y comandante del Ejército a nivel nacional.



“De esas 1.440 víctimas de ejecuciones extrajudiciales se le endilga a Mario Montoya un 15% de cuando él era comandante de la IV Brigada. Posteriormente, cuando él es comandante de la I División, se le endilga un 25% de las víctimas de Antioquia. Cuando es comandante del Ejército Nacional las víctimas ascienden a más de 2.000 personas en todo el territorio colombiano”, explicó el abogado.

#Video Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales realizan plantón a las afueras de la IV Brigada para pedirle al Gral Mario Montoya que contribuya al esclarecimiento de estos crímenes y a la verdad sobre la Operación Orión pic.twitter.com/mYbjarT1ag — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) September 12, 2018