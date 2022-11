Víctor Manuelle se disculpa con Medellín y dice que corregirá canción

El cantante Víctor Manuelle, involucrado en una polémica por la canción “Amarte duro” donde se hace alusión a la “coca de Medellín”, ofreció excusas luego de que el alcalde de Medellín se pronunciara y criticara fuertemente la letra del disco en redes sociales.



“Con el respeto y la humildad que me inculcaron, acepto que lo que se dice en la canción no es agradable y aunque no llevara ninguna mala intención, me equivoqué y le pido disculpas a usted y a todos los colombianos que pudieron sentirse ofendidos”, dijo en su carta.

Carta abierta a @FicoGutierrez y a la ciudad de Medellín. pic.twitter.com/XpilWvlCdc — Víctor Manuelle (@VictorManuelle) May 3, 2018

El artista menciona que preparó una nueva versión donde se “corrigen” errores, pues además de la referencia a Medellín se menciona a Rihanna y su relación en la que fue víctima de maltrato.



El alcalde Federico Gutiérrez aceptó las disculpas de Víctor Manuelle y lo invitó nuevamente a la ciudad para “enseñarle su pasado”.

Gracias @VictorManuelle , por este mensaje. Es importante conocer el sufrimiento de los otros, para dimensionar el daño que pueden causar las palabras. Te invito a Medellín para enseñarte nuestro pasado y que puedas contar la otra cara de la historia. Un abrazo! https://t.co/1VCIGIKlPd — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 3, 2018