Advertencia fiscal no es procedente: Jorge Rojas responde al contralor Distrital

El contralor Distrital, Diego Ardila, aseguró por medio de un comunicado que contratación la contratación Secretaría de Integración Social se disparó en 180 por ciento con la firma de 10.296 contratos de servicios por un valor total 198.056 millones de pesos y un cubrimiento para beneficio de la población de 859.877 personas.

Tras la denuncia del contralor, el secretario de Integración Social, Jorge Rojas, manifestó que falta rigor estadístico y que esa advertencia fiscal no es procedente y tiene unos juicios de valor inaceptables.

“No tiene fundamentación y argumentación válida, solo pretende paralizar la secretaria para que no sigamos ampliando la cobertura de la prestación de los servicios sociales. Hemos dicho que la secretaria no se paraliza ni se intimidad”, dijo Rojas.

“Tenemos cómo demostrar ante el señor contralor que su control de advertencia no procede, que la contratación no se incrementó el 180% sino en un 10% y que la población que atendemos no se incrementó en 20 % sino en un 50.3%”, agregó.