Alcaldes de Arbeláez y Pijao dicen que NO en consultas mineras no afectará economía

Arbeláez, Cundinamarca, y Pijao, Quindío, le dijeron NO a la minería en las consultas realizadas este domingo.



El alcalde del municipio cundinamarqués, Jorge Godoy, atribuyó esta decisión ciudadana a un proceso de más de dos años en los que se ha generado conciencia sobre los efectos de la minería.



El alcalde dijo que, contrario a lo sucedido en Cajamarca, Tolima, donde también le cerraron la puerta a la explotación minera, la exploración en su municipio solo estaba en una etapa inicial.



“Eso quiere decir que eso no afecta en nada la economía de nuestro municipio, que es 100% agrícola y agropecuaria”, señaló.



Ese mismo argumento lo esgrimió el alcalde de Pijao, Edinson Aldana, quien agregó que el municipio es de tradición agricultora.



Sin embargo, el mandatario local sí enfatizó en que el Gobierno Nacional debe fortalecer el campo y no darles la espalda a los campesinos.



“No va a afectar la economía de la ciudadanía. Esta es una medida preventiva”, enfatizó.



En el caso de Pijao, 2.613 personas votaron NO a la ejecución de proyectos o actividades de minería en su territorio, mientras que an sólo 26 personas votaron a favor, según indicó la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Por otra parte, en Arbeález, hubo 4.312 votos para el NO a la realización de "actividades de sísmica exploración”.



