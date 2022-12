Alcaldesa de Suba denuncia falta de articulación con la Policía en su localidad

delitos y crímenes que es necesario para la toma de decisiones.

Publicidad

Esta situación es el complemento a un deterioro de la comunicación entre la estación de Suba y la Alcaldía local, en parte agravada por ”un cambio de cuadros muy dinámico” en los últimos seis meses, que afecta la coordinación del trabajo.

Perilla recordó que, tras la visita del alcalde mayor y el presidente Juan Manuel Santos a su localidad, la Policía no ha tenido un comandante específico.

Publicidad

“Me preocupa que la falta de instrucción a la Policía deteriore este modelo positivo, que ha permitido bajar los indicadores de violencia, y la articulación con la Alcaldía se venga a pique”, dijo.

Publicidad

La alcaldesa mencionó un estudio, aun no publicado, en el que el 80 por ciento de sus ciudadanos no denuncia “porque no confían en la Policía. Estamos preocupados”.