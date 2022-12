Alcaldía de Bogotá decretó toque de queda en 7 localidades por Amor y Amistad

el Distrito, con motivo de la celebración de Amor y Amistad durante el fin de semana, con el propósito de prevenir hechos que lamentar y alteraciones del orden público.

Entre estas medidas adoptadas, se contempla que con el objeto de salvaguardar la vida y la integridad de los niños, las niñas, las y los jóvenes menores de 18 años, no se permitirá que estos se encuentren en espacios públicos o en establecimientos de comercio abiertos al público, en el horario comprendido entre las 11:00 pm del viernes 18 de septiembre y las 5:00 am del sábado 19 de septiembre y entre las 11:00 pm del sábado 19 de septiembre y las 5:00 am del domingo 20 de septiembre de 2015, en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Suba.

“Los niños, las niñas, las y los jóvenes menores de 18 años que no se encuentren acompañados por sus padres en los sitios, zonas, días y horas que están dispuestos en las medidas de protección adoptadas por la Administración Distrital a través de este Decreto, serán conducidos por las autoridades competentes a centros especializados de acogida”, agregó Flórez Schneider.