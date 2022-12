Ampliación de TransMilenio podría acabar por completo barrio en el sur de Bogotá

Molestos e indignados se encuentran los habitantes del barrio Tenerife II, en la localidad de Usme, al enterarse que por cuenta de la ampliación de TransMilenio, el lugar donde residen podría ser demolido por completo.



Frente a esto, el alcalde Enrique Peñalosa manifestó que a veces es necesario hacer demoliciones para ampliar las vías.



“Hay un dicho que dice que no se pueden hacer tortillas sin romper los huevos, pues no se pueden hacer vías grandes sin hacer demoliciones”, explicó.



“No conozco el caso de Tenerife, en Usme, pero sí estamos diseñando la ampliación de la Caracas desde Molinos hasta Yomasa”, agregó Peñalosa.



El mandatario dijo, además, que las viviendas serán compradas a un “precio justo” e incluso superior al comercial.



Vive Bogotá de BLU Radio habló con Arturo Ávila, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Tenerife II, quien manifestó su inconformidad con el Distrito por esta determinación.



"La gente está molesta porque el barrio podría desaparecer, estamos a la espera de lo que suceda, pero no nos vamos a dejar sacar ni por las buenas ni por las malas”, señaló.



Agregó que no van a permitir que el barrio se acabe porque han hecho todo lo posible por mantenerlo en buena manera.



