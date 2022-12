Aumento de carros en Bogotá es por mala calidad del transporte público: experto

El decano de Ingeniería de la Universidad de Los Andes y experto en movilidad Eduardo Behrentz, aseguró en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio “la idea de los carriles preferenciales es correcta y un paso en la dirección apropiada”, pero enfatizó que hay muchas más cosas por hacer para mejorar la movilidad en la capital del país.



“Los carriles preferenciales realmente tendrían sentido en el momento en que hayamos resuelto el problema colectivo, y con seguimiento de autoridad para que la gente no use ese carril preferencial”, dijo Beherentz. (Lea también: Con este video, conductor de SITP muestra el verdadero estado del bus que maneja )



“La Carrera Séptima es un caso evidente que básicamente se comporta como un carril común y corriente y lo mismo ya está pasando en la Carrera 15”, agregó.



En ese sentido, comentó que falta cultura ciudadana “para que la gente le haga caso a las normas y políticas, además de un programa de control para hacer cumplir a quien no lo haga”. (Lea también: “Estamos vendiendo dulces en buses para sobrevivir”: conductor del Sitp )



También estimó que el incremento en el uso de la motocicleta y el carro particular es una consecuencia de la mala calidad del servicio en el transporte público, por lo que aconsejó a la Alcaldía de Bogotá enfocar sus esfuerzos en esto para disminuir el uso del transporte particular.