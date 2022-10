Aunque está operando, Parque La Colina no ha culminado plan de emergencias: Idiger

A través de un comunicado, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos confirmó que el Centro Comercial Parque Colina hasta la fecha no ha culminado con el Plan de Emergencias que debe llenarse a través del Sistema Único de Gestión para el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeración – SUGA.

“A través del SUGA, el centro comercial La Colina ha diligenciado y cargó la información pertinente, sin embargo, a la fecha no ha culminado con el trámite, al no haber finalizado con el proceso, no existe el respetivo Plan de Emergencias” asegura el comunicado.

No obstante, según lo confirmaron fuentes de la Secretaria Local de Suba, este lunes se llevó a cabo una reunión entre varios organismos de verificación de estos planes de emergencia y la alcaldía local de Suba, por lo que se espera que en las próximas horas se dé una declaración acerca del incumpliendo de este requisito por parte del centro comercial.