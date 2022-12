Autoridades de Bogotá han decomisado 300 kilos de dulces en octubre

En lo corrido del mes de octubre, la Secretaría de Salud ha decomisado y destruido en Bogotá cerca de 300 kilos de dulces y golosinas, que en su mayoría no cumplían con las normas de salubridad.



Los decomisos se han realizado en 120 operativos de inspección, vigilancia y control a 560 establecimientos de la capital del país, como hipermercados, supermercados, depósitos de alimentos y expendios minoristas donde se comercializan dulces y golosinas.



"Con corte al 30 de octubre, hemos decomisado y destruido cerca de 300 kilos de dulces y golosinas y más 100 litros de gaseosas, aguas saborizadas, refrescos de fruta y bebidas, en su mayoría, por incumplimientos en las condiciones de rotulado establecidas para este tipo de productos", señaló Luis Alfredo Mendoza, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud.



Consejos para un 31 de octubre saludable



• Consuma y entregue únicamente dulces empacados y que vengan de fábrica.



• Antes de consumir dulces, fíjese en las fechas de vencimiento y en las condiciones del empaque.



• Los dulces deben tener olor, color, textura y sabor característicos.



• Los dulces no deben contener materiales extraños ni estar decolorados, derretidos o desmoronados.



• No permita que sus hijos pidan dulces sin la compañía de un adulto responsable.



