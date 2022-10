Bellas Artes, la facultad de Uniatlántico que se cae a pedazos

Para los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico la acreditación de alta calidad que recibió el centro universitario no se ve reflejada en su sitio de estudios, debido a que la infraestructura donde reciben sus clases se cae a pedazos.



Aseguran que les parece raro que se haya obtenido esta acreditación debido a que los pares académicos tienen muy en cuenta la infraestructura física de la universidad a la hora de hacer la calificación.



La sede de bellas Artes, ubicada en el barrio El Prado, hace dos años está en avanzado deterioro, debido a que un fuerte aguacero destechó y debilitó una parte de la infraestructura, lo que obligó a un cierre parcial para no poder en riesgo a los estudiantes.



Junior Villarreal, representante de los estudiantes de Bellas Artes, argumentó que desde hace varios años están esperando una intervención para la edificación, pero este anuncio no ha sido materializado.



“A nosotros nos deja muy preocupados porque no sabemos qué va a pasar con Bellas Artes que es un referente artístico de la región Caribe”, dijo Villarreal.



Ante esta situación los estudiantes de Bellas Artes se encuentran recibiendo clases de manera dispersa en la sede de la Uniatlántico de la carrera 43, la Alianza Francesa, la sede Puerto Colombia, incluso, en estudio de grabación.



Precisamente para exigir estas respuestas, los estudiantes de Bellas Artes mantienen cerrados el Museo de Antropología y la decanatura de esa Facultad.