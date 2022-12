Bogotá, entre las peores ciudades para vivir en América Latina

La capital austriaca destronó a la ciudad de Melbourne en el ranking de las urbes más agradables para vivir publicado este martes, en el que no salen muy bien paradas el resto de ciudades europeas y donde San Juan, Caracas y Asunción en Latinoamérica perdieron puntos en los últimos cinco años.



En este ranking anual realizado por "Economist Intelligence Unit", el grupo de investigación y análisis afiliado al semanario inglés The Economist, Viena pone fin al reinado de siete años de la ciudad del sur de Australia.



Por primera vez, una ciudad europea se alza con el trono de esta clasificación.

Cada año, 140 urbes son evaluadas en una escala de 100 puntos según una serie de indicadores, como el nivel de vida, la criminalidad, las redes de transporte, el acceso a la educación y a la sanidad o a la estabilidad económica y política.

Publicidad

Viena obtiene un resultado "casi perfecto" de 99,1 puntos, adelantando así a Melbourne, que queda relegada al segundo puesto con 98,4. La tercera en el podio es la ciudad japonesa de Osaka.

Australia y Canadá dominan el Top 10, con tres ciudades cada uno. Australia cuenta, además de Melbourne, con Sidney en el 5º puesto y Adelaida en el 10º, y Canadá con Calgary (4º), Vancouver (6º) y Toronto (7º ex aequo).



Los investigadores anotan que varias ciudades del Top 10 tienen una baja densidad de población, lo que favorece "una gran gama de actividades de ocio evitando un alto nivel de criminalidad o de infraestructuras saturadas".



Estos indican que Australia y Canadá cuentan respectivamente con una densidad de población de 3,2 y 4 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el promedio mundial es de 58.



Japón, con Osaka y Tokio (7º ex aequo) en el Top 10, es el ejemplo contrario de esta observación con una densidad de población de 347 habitantes por kilómetro cuadrado. En cambio estas dos ciudades son reconocidas por la calidad de sus redes de transporte y de su nivel de vida.



Del resto de ciudades europeas, la única en aparecer entre las 10 primeras es la capital danesa Copenhague, en el 9º puesto.



Los investigadores indican que los núcleos financieros como París (19º), Londres (48º) y Nueva York (57º), son "víctimas de su éxito" con una inseguridad más elevada e infraestructuras a veces saturadas, lo que limita su atractivo.



En la parte baja del ranking, las cinco ciudades menos acogedoras son Damasco, en el último puesto, precedida de Daca, Lagos, Karachi y Puerto Moresby en Papúa Nueva Guinea.



El estudio también destaca las ciudades cuya puntuación mejoró. Entre ellas Abiyán, Belgrado y Teherán progresaron notablemente en términos de nivel de vida en los últimos cinco años, con notas que ganan más del 5%.



Kiev, en Ucrania, es la ciudad que más puntos perdió en el ranking estos cinco últimos años debido al violento contexto político.



Las ciudades de San Juan en Puerto Rico (89º) con 69.8 puntos, devastada por un huracán el año pasado, Caracas en Venezuela (126º) con 51.3, y Asunción en Paraguay (102º) con 64.3, perdieron puntuación de manera significativa en el ranking con respecto a los últimos cinco años.



Le puede interesar: ¿Por qué está haciendo tanto frío en Bogotá?

El informe indica que dentro de las 14 urbes latinoamericanas evaluadas, las tres mejores fueron Buenos Aires (Argentina), Santiago de Chile (Chile) y Montevideo (Uruguay), con los lugares 62,63 y 67. Y, las cuatro peores fueron Bogotá (Colombia), México D.F. (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Caracas (Venezuela), ocupando las posiciones 108,111,114 y 126. Con todo, la ciudad mantuvo el puesto que ocupó hace un año en la medición.