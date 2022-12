Bogotá no financiará ni subsidiará el Tren de Cercanías de Cundinamarca: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que su administración no tiene como objetivo la construcción del Tren de Cercanías, pues la prioridad es el Metro y la implementación del tranvía en la ciudad.

“Bienvenidos a que hagan el tren y que lo operen, pero no puede ir con cargo a subsidios de Bogotá, por ahora. Tengo entendido que hacen falta unos estudios, o sea que bienvenidos si llegan los estudios a dar que es positivo, pero por ahora lo que nosotros estamos pensando es en utilizar unos corredores de ferrocarril para poner troncales de Transmilenio probablemente operando con buses eléctricos”, dijo Peñalosa.

El funcionario explicó que su administración tiene una serie de programas en movilidad, entre los que no figura como prioritario el tren de cercanías, pues el mayor proyecto para la ciudad es la construcción del metro de Bogotá está en el límite con Mosquera y que podría aliarse en esta obra.

“Nosotros no podemos asumir el riesgo de pérdidas o el riesgo de tener que subsidiar el RegioTram ese es un proyecto que no alcanza, quisiéramos, pero no tenemos los recursos para hacerlo, ya tenemos unos problemas gigantescos porque estamos acercándonos al billón de pesos de subsidios del SITP”, explicó el alcalde.