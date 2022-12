Brutal agresión sufrió joven tras negarse a casarse con su pareja

Un terrible caso de violencia contra la mujer se registró en el sur de Bogotá, un hombre atacó brutalmente a una joven con arma blanca luego de que ella se negara a casarse con él. La víctima sobrevivió para contarlo.



Diana Luna está viva de milagro, en junio pasado, su pareja sentimental le quiso proponer matrimonio, pero ella se negó porque no estaba segura de vivir a su lado.



Él un hombre maltratador y había denunciado hechos de violencia por parte de él. Después de la fallida propuesta llegaron hasta el barrio El Uval, en Usme, allí comenzó el ataque.



“Él me propuso matrimonio, no acepté, eso fue lo que lo conllevó a la furia”, contó la víctima que llegó en grave estado al Hospital El Tunal, en el sur de Bogotá.



“Me golpeó, me dio puñaladas en la cara con un bisturí, otra en la cabeza con una segueta, me corta en la parte de la espalda como partiéndome en dos, en el estómago y en la mano”, narró del ataque.



Ella tuvo que fingir que había muerto para que su agresor, el hombre que creía amar y que la amaba, dejara de atacarla.



Diana cuenta fuera de micrófonos, presa de la angustia, que él la intentó ahorcar con un alambre de púas. Fueron momentos de horror que le han dejado muchas cicatrices, tanto en el alma como en su piel.



Gracias al apoyo del Hospital el Tunal y la red pública hospitalaria de Bogotá, Diana se recupera en un proceso lento con atención integral.



“Yo digo que sobreviví gracias a Dios porque él fue el único que me ayudó, el único que estaba allí”, agregó la joven.



Diana había denunciado una primera agresión, pero las medidas de protección tomadas fueron insuficientes. El hombre que le causó tanto daño fue capturado después de los hechos, pero aún no ha sido llevado a un cárcel.



"Él ahora está en la casa porque no lo ha recogido el Inpec, pero ya le dictaron medida intramural, hasta ahora van en el proceso acusación.



“Él está en la casa común y corriente. Es muy cerquita a mi casa, es muy fácil que pueda salir y volverme a agredir”, contó la joven.



La joven dio además un consejo a otras mujeres que pasan por lo mismo.



“Que no oculten que la están golpeando. Que no les dé pena decirlo e ir a denunciarlos. No se dejen llenar por los sentimientos. En realidad, un hombre que le golpea a uno no es porque lo quiera, es porque lo quiere someter a uno”, contó.



La joven debió ser sometida a varias cirugías estéticas tras la terrible agresión.



Según las autoridades, en Bogotá se han registrado 180 casos de violencia contra la mujer en lo corrido de 2018.





