Brutal intento de feminicidio tiene al borde de la muerte a joven en Bogotá

Los familiares de Paola Andrea Noreña, aseguran que el agresor, de quien dice sería su ex novio, no se llevó ninguno de sus objetos personales, el único propósito que tenía era acabar con la vida de la joven.



El brutal ataque se produjo cuando la joven salía de su trabajo en la Uniminuto donde fue abordada por el agresor que le propinó varias heridas con un arma blanca en su tórax, cuello y rostro.



Según la familia de Paola, durante el ataque el agresor le abrió el pecho hasta el cuello, le metió el cuchillo en el ojo y la abrió hasta detrás de la cabeza, debido a la gravedad de las heridas la joven se encuentra en cuidados intensivos.



Por su parte, la Policía Nacional reveló que las cámaras de seguridad de la universidad se encuentran dañadas, pero otras ubicadas cerca al lugar de los hechos ayudarían a identificar la identidad del agresor.



Familiares y amigos de la víctima exigen a las autoridades premura en la atención del caso, ya que hasta el momento no hay ninguna persona capturada por tan lamentable hecho.