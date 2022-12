Cambio climático, el centro de las propuestas de Alex Vernot para Bogotá

El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento ciudadano Pueblo, Tierra y Futuro, Alex Vernot, contó en Vive Bogotá de BLU Radio cuál es su idea de capital y cómo ve las elecciones, a tres días de los comicios.



Por un lado, dijo que las encuestas, en las que lo ubican en las últimas posiciones, “son mentira porque los tres candidatos que supuestamente van punteando no hay ninguno definido y no puedes con 1.000 o 2.000 personas saber lo que piensan 5 millones 500 mil personas”.



Según Vernot, él se ha concentrado en difundir sus ideas en los medios de comunicación y no le preocupan los sondeos, pues estarían manipulando a la gente.

“Peñalosa siempre encabeza y siempre pierde”, añadió. (Lea también: Seguridad, movilidad y educación: candidatos a Alcaldía de Bogotá responden )



Sobre las propuestas, dijo que su base es el tema del cambio climático, pues “los aguaceros y las granizadas, por ejemplo en el Restrepo, es el principio de la situación”.

“A ti te pueden atracar por un celular pero por el agua te van a es a matar”, finalizó.



Para luchar contra el cambio climático, añadió, comenzará propiciando la cultura del agua y “cambiarle la mente y el corazón al colombiano para que se dé cuenta que, o cambia su mentalidad de depredador, o se acaba la vida”.