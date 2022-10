Candidatos a rector de la U. Nacional rechazan ingreso de la fuerza pública

La Universidad Pública más importante del país elegirá nuevo rector en pocos días y los nueve candidatos para el periodo 2018-2021 se encuentran en la fase final de los debates.

Históricamente, la Nacional ha tenido problemas con personas que realizan pequeñas tomas dentro del campus, interrumpen las clases y se enfrentan con la fuerza pública, que en muy pocas oportunidades ha logrado ingresar para acabar con los desmanes y en las ocasiones en las que lo ha hecho, los resultados fueron negativos. El 16 de mayo de 1984, oficiales de la Policía y miembros del Ejército ingresaron al campus para controlar las manifestaciones y resultaron muertas 17 personas por los enfrentamientos.

Aunque hace varios meses ese tipo de desmanes no ocurren en la Nacional, en la Universidad Pedagógica personas que no se sabe si están vinculadas o no con la institución, se enfrentan con frecuencia con el Esmad y provocan problemas para el tráfico de la ciudad y la continuidad de las clases de los estudiantes. De hecho, uno de los capturados por el atentado de hace un mes en Barranquilla, en el que murieron cinco oficiales de la Policía, estudió cuatro semestres de Licenciatura en Filosofía en la Pedagógica y no se ha establecido si su paso por la universidad pudo haber tenido relación con su acercamiento a grupos violentos.

Sin embargo, en la Nacional continúan los problemas por la compra y venta de estupefacientes dentro de la zona del campus ante la falta de presencia de las autoridades. La semana pasada, el alcalde Enrique Peñalosa dijo que estaba analizando la posibilidad del ingreso de la Policía si se volvían a presentar protestas violentas en la Pedagógica. “Claramente las armas que están usando ya son letales. Si es el caso intervendremos y entraremos a la Universidad. Nosotros no podemos quedarnos por fuera como si eso fuese una república independiente”, dijo el alcalde.

Esa declaración abre la puerta para el ingreso de la Policía también en la Nacional por lo cual BLU Radio le preguntó a cada uno de los nueve candidatos a la Rectoría. Todos se opusieron a la medida.

Jorge Iván Bula, doctor en sociología dijo que debe haber coordinación con las autoridades, pero respetando la autonomía universitaria. “Esto no significa que seamos una república independiente. Nosotros tenemos estudiantes que venden productos para su sostenimiento, y algunos que son ajenos a la Universidad y ocupan espacio público. Para ellos debe haber una coordinación con las autoridades para que no puedan ingresar".

Jhon Willian Branch, vicerrector de la Nacional en Medellín, propuso que hay que utilizar la experiencia de las universidades en las regiones que han logrado superar el problema de la venta de drogas. “Hay un compromiso institucional claro y de acompañamiento integral a la comunidad universitaria en el consumo de estupefacientes. Hay que resolver esa situación apoyándolos".

Jorge Hernán Cárdenas, investigador en temas de educación y hermano del ministro de Hacienda, señaló que hay que enfrentar el microtráfico. Sin embargo, no habló del ingreso de la Policía. “Debe haber un acuerdo institucional del campus para ir reduciendo el fenómeno con políticas de bienestar muy focalizadas buscando que no tengamos esas circunstancias con políticas consensuadas”.

Juan Manuel Tejeiro, vicerrector académico de la Universidad, argumentó que la autonomía es académica, pero tampoco dejó clara una aprobación sobre el ingreso de la Policía. “Es importante el acompañamiento del Estado en estos procesos. Nuestra comunidad es muy vulnerable a la violencia. El crimen organizado se debe resolver de manera diferente”.

Fabián Sanabria, también doctor en Sociología se opuso tajantemente a una posible intervención de la Policía. “Los problemas de violencia deben atenderse con cultura ciudadana y universitaria. Las chazas están censadas y hay que ver cuáles pertenecen a estudiantes, pero no vamos a permitir que se utilicen para vender drogas”.

Los otros tres candidatos, Fred Gustavo Manrique y Dolly Montoya insistieron en que debe revisarse el tema de la dosis personal en la ley y atender el problema institucionalmente. Solo Edna Bonilla, directora de estudios políticos del Externado, se inclinó hacia una presencia más visible del Estado, pero tampoco habló concretamente del ingreso de las autoridades y se enfocó en el tema de la pedagogía.