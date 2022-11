Cantante barranquillero estaría implicado en asalto a supermercado en Bogotá

En video quedó registrado cuando dos delincuentes caminan sobre la Calle 161 con 16, en el norte de Bogotá, rumbo al establecimiento que van a atracar.

Los dos implicados cubrían sus caras con pasamontañas y uno de ellos saca un fusil, rompe el vidrio de la puerta principal del establecimiento y proceden a asaltarlo.

El coronel Fabián Ballesteros, oficial de Inspección de la Policía de Bogotá, dijo que “en ese momento se encontraba la cajera del establecimiento, la amenazaron con armas de fuego, salen huyendo y la Policía los capturó con dos armas de fuego”.

Uno de los implicados se identificó como Andrés Rocha, un cantante de la ciudad de Barranquilla.

“A las personas que me conocen les pido disculpas, ustedes saben que Andrés Rocha no es una persona así, ustedes me han visto cantando, no robando, no es lo ideal”, dijo el músico.