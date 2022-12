Capturan a hombre señalado de tocar a una niña de 15 años en Transmilenio

En la noche del miércoles 20 de diciembre, un hombre fue capturado por la Policía en la estación carrera 47 en la troncal de la calle 80 de TransMilenio, luego de que una mujer denunciara que este hombre estaba tocando los genitales de su hija de 15 años.

“Veníamos en un TransMilenio no tan lleno, cuando de repente este señor empieza a manosear a mi hija, le toca sus partes íntimas y ella grita. Pero la gente se asustó y no fue solidaria. Cuando él se bajó, nosotras hicimos lo mismo para tratar de hacer algo y que las cosas no se quedaran así”, dijo la madre de la niña.



Una patrulla de la Policía llegó para retener al hombre que permaneció esposado durante varios minutos en la estación, mientras que las mujeres realizaron las averiguaciones para hacer la denuncia formal.

Los hechos son materia de investigación para determinar qué pasó en el bus. Se espera una respuesta oficial de las autoridades.