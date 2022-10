Casi 10.000 toneladas de residuos mixtos siguen sin recoger en Bogotá: Personería

En cabeza de la misma personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, se puso el ojo a la problemática del aseo en la capital, que, de acuerdo con el Ministerio Público, sigue siendo grave y no se ha resuelto en su totalidad.



La jefe del ente de control aseguró que de no ser por lo expuesto en medios de comunicación, sí sería un 'melodramatismo' y que no puede dejarse a un lado los 350 puntos críticos de recolección detallados en el territorio.



“Si no fuera por los medios de comunicación y los organismos de control, aquí no pasaría nada, no habría ninguna situación crítica de basuras, no habría ningún problema, sería puro ‘melodramatismo´ como lo calificó la Administración. Los más de 350 puntos críticos de recolección de basura no existirían,” manifestó la personera.

Vea aquí: Suspenden por tres meses a directora de la Uaesp por crisis de basuras en Bogotá



A su vez, recordó que de forma previa, se hicieron varias advertencias en aspectos técnicos antes de la licitación, incluso desde 2017 cuando se recomendó la suspensión por lo que hoy es otro problema del esquema: la inclusión de recicladores.



Añadió críticas a la Unidad de Servicios Públicos (UAESP), señalando que a pesar de responder formalmente las solicitudes, nunca hubo manifestaciones de fondo a las problemáticas planteadas.



Para la Personería, los escombros mezclados con residuos domésticos, no quedaron incluidos en los contratos con los concesionarios ni se realizó proceso alguno de entregar ese trabajo a algún contratista, sumado al incumplimiento de la poda de césped y barrido de las calles.



Resaltó que hoy han llegado más de 358 quejas por los cúmulos de basura y concluyó poniendo en el ojo del huracán la necesidad de tener en cuenta a los recicladores y lo que sería el problema de los contenedores pues serían, para la población vulnerable, nuevos 'cambuches'.