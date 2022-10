Casi 100 afectados y 8 evacuados en San Cristóbal por lluvias

Es muy difícil la situación en San Cristóbal, corregimiento de Medellín, donde un deslizamiento de tierra tiene cerrada la vía a la vereda La Cuchilla, destruyó dos viviendas y tapó cultivos de campesinos.



En ese sector hay cerca de 100 personas afectadas por un deslizamiento de tierra y dos familias se quedaron sin casa por la temporada de lluvias que inicia.



El derrumbe tiene cerrada la única vía de acceso a la vereda, por lo que los habitantes de la zona no pueden movilizarse en vehículos.



“Ayer no salí porque no había ni como pasar. Hoy lo hice caminando y con morrales para cambiarme en la oficina”, le dijo a Blu Radio Flor Estela, una habitante de la zona que debe ir a trabajar al casco urbano, en Medellín.

La otra afectación es para los campesinos, en especial, para los propietarios de una finca en la que los cultivos quedaron sepultados por el derrumbe.



“Esa tierra bajó con tanta fuerza que yo alcancé a ver el pantano y colapso de una de las casas. Fue tal la fuerza que la casa cayó como si fuera una casa de cartón. Luego siguió para abajo y tapó el cultivo. Yo que trabajo con ese cultivo pues, prácticamente pérdida total”, dijo Jorge María Uribe, uno de los afectados.

