Centro comercial inició a operar sin cumplir con requisitos necesarios: Personería

La Secretaría de Movilidad por su parte, aseguró que se está poniendo en riesgo la vida de las personas que transitan el sector o visitan el lugar, ya que el centro Comercial "Parque la Colina" no tienen plan de movilidad y de emergencia, aunque los responsables del establecimiento estaban alertados que no podían inaugurar el sitio por falta de un semáforo, corredores peatonales, acceso apropiado a parqueaderos entre otras medidas, ayer por la apertura se generó un caos vehicular en el sitio.



"El centro comercial sabía que no podía operar, la alcaldía de Suba le había advertido que antes de abrir sus puertas al público debía cumplir con un plan de mitigación para el manejo del tráfico vehicular del sector, no se tiene buenos accesos peatonales, ni un semáforo que ayude a generar buena movilidad en el sector, y lo más preocupante es que no tiene aún, un permiso de los bomberos y menos una fuente eléctrica adecuada" dijo el coordinador para personerías locales, Camilo Bonilla.



La Personería iniciará un proceso sancionatorio al centro comercial por no cumplir con más de 10 requisitos que necesita para operar.