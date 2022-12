Ciudadanos no cumplen con horarios para sacar basuras: Aguas de Bogotá

Juan Manuel García, gerente Aguas Bogotá, explicó las razones que llevaron a varios sectores de la ciudad a vivir una jornada en la que no se pudo hacer la debida recolección de los residuos.



García indicó que hubo una serie de problemas técnicos que afectaron la flota y por ende las rutas en el sector de Chapinero, lo que generó los reclamos de los ciudadanos en redes sociales.



García también señaló que la operación está totalmente normalizada y que los ciudadanos pueden estar confiado en que la recolección se seguirá adelantando en los horarios establecidos por la empresa Aguas Bogotá.



Así mismo, el funcionario invitó a la ciudadanía a respetar el tipo de residuos que deben der recogidos por Aguas Bogotá, al igual que los horarios, pues según él, algunas personas sacan la basura cuando no debe ser generando un mal aspecto para la ciudad.



“Hay barrios como el San Bernardo donde realizamos la habituada recolección de lunes a sábado durante el día, pero hay momentos en los que la ciudadanía saca las basuras en horas que no son las indicadas, esa parte afecta la imagen y lo que he visto en las redes es que hay puntos esquinas indisciplinados, pero si miran el área, ellas está totalmente limpias”, agregó.